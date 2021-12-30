"Ушиб мозга": избитый фигурист Соловьев пожаловался на туман в голове после драки

"Ушиб мозга": избитый фигурист Соловьев пожаловался на туман в голове после драки
Дмитрий Соловьёв. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсмену серьезно досталось за желание защитить женщин

Недавно стало известно о том, что олимпийский чемпион, прославленный российский фигурист Дмитрий Соловьев попал в большую беду. Спортсмен ввязался в драку с несколькими мужчинами, которые позволили себе оскорбить возлюбленную фигуриста и ее подругу. Накануне Дмитрий вышел на связь и рассказал о своем самочувствии.

Как оказалось, драка не обошлась без последствий. Знаменитый спортсмен до сих пор не пришел в себя и испытывает серьезные трудности со здоровьем. Соловьев пожаловался на туман в голове и общую слабость, которые пока сохраняются, хотя с момента конфликта на улице прошло уже несколько дней.

Дмитрий также рассказал, что при госпитализации его состояние настолько перепугало медицинских экспертов, что они хотели отправить спортсмена в реанимацию. Однако Соловьев отказался от такой экстренной помощи, так как чувствовал себя хоть и плохо, но все же мог самостоятельно передвигаться. Дмитрий признался: он рассчитывал отделаться сотрясением мозга, однако дела обстояли хуже.

"Ушиб головного мозга средней тяжести и какое-то кровоизлияние", – рассказывает фигурист о своем диагнозе в беседе с корреспондентом издания "Комсомольская правда".

Спортсмен подчеркнул: он нисколько не жалеет, что вступился за девушек, к которым начали приставать агрессивные мужчины. Как бы там ни было, Дмитрий рассчитывает быстро восстановиться и совсем скоро вернется к своей любимой работе – танцам на льду.

Ранее Соловьев рассказал, с чего началась драка на улице. Оказалось, мужчины пристали к девушкам, когда те покинули увеселительное заведение.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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