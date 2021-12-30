Поступила информация об угрозе для людей

В торгово-развлекательном центре Columbus на юге Москвы была проведена эвакуация посетителей.

Соответствующая информация появилась на странице ТРЦ в социальной сети "ВКонтакте".

Представители Columbus уточнили, что эвакуация не носила учебный характер. Им поступила информация о возникшей угрозе для людей.

Сообщается, что специальные службы начали проверять торгово-развлекательный центр. Все мероприятия займут примерно три часа.

На это время подземная парковка и гардероб закрылись. Забрать автомобиль и свои вещи можно по завершении проверки.