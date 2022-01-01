Взрыв прогремел в московском ТЦ в новогоднюю ночь

О случившемся сообщают СМИ

Стало известно, что в новогоднюю ночь в Москве произошло ЧП. В одном из торговых центров столицы прогремел взрыв. О каком именно ТЦ идет речь, пока не уточняется. Как передает РЕН ТВ, взорвался банкомат.

По предварительной информации, незадолго до случившегося в помещение, где находился банкомат, заходил неизвестный с большой сумкой. Он покинул его спустя пару минут. Взрыв произошел в полночь. После этого мужчина взял сумку и скрылся в неизвестном направлении.

На место прибыла полиция. Помещение осмотрел кинолог с собакой. Сообщается, что рядом с подорванным банкоматом был баллон и шланг. Пока устроившего взрыв мужчину найти не удалось.

Украл ли он деньги из банкомата, неизвестно.