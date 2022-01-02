Под Рязанью автобус попал в страшное ДТП: подробности

Под Рязанью автобус попал в страшное ДТП: подробности
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Десятки человек пострадали

Рано утром 2 января под Рязанью произошла трагедия. Автобус, следовавший из Астрахани в Москву, врезался в опору моста на трассе "Каспий". Пять человек погибли.

Об этом сообщает газета "Известия". 

По информации телеграм-канала "112", погибших – шестеро, в том числе водитель. По последним данным, пострадал 21 пассажир. Всего в автобусе было 56 человек. 

По предварительной информации, причиной аварии стала непогода. Из-за гололедицы автобус "повело", и транспорт влетел в мост. По другой версии, водитель уснул. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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