Десятки человек пострадали

Рано утром 2 января под Рязанью произошла трагедия. Автобус, следовавший из Астрахани в Москву, врезался в опору моста на трассе "Каспий". Пять человек погибли.

Об этом сообщает газета "Известия".

По информации телеграм-канала "112", погибших – шестеро, в том числе водитель. По последним данным, пострадал 21 пассажир. Всего в автобусе было 56 человек.

По предварительной информации, причиной аварии стала непогода. Из-за гололедицы автобус "повело", и транспорт влетел в мост. По другой версии, водитель уснул.