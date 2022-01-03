Появились подробности крупного ДТП с россиянами в Белоруссии

Появились подробности крупного ДТП с россиянами в Белоруссии
Фото: Henadz Zhinkov/ XinHua/ www.globallookpress.com
В происшествии пострадал 41 человек

В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на белорусский СК. 

Авария произошла на 120 километре автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины". Во

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Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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