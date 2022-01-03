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В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на белорусский СК.
Авария произошла на 120 километре автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины". Во
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