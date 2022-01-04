Белорусские медики продолжают бороться за жизни пострадавших в крупном ДТП россиян – подробности

Двое граждан России остаются в тяжелом состоянии

3 января в белорусском государстве произошла страшная авария. Легковая машина столкнулась с экскурсионным автобусом, в котором находились россияне. По последней информации, состояние большинства пострадавших удалось стабилизировать. Однако два человека до сих пор чувствуют себя очень плохо.

Сейчас специалисты Витебского госпиталя борются за жизни этих людей. К сожалению, их состояние все еще оценивается как тяжелое.

В это медицинское учреждение были привезены все пассажиры автобуса – 42 человека. Состояние 40 пострадавших стабилизировано, некоторые люди уже готовятся к выписке.

Напомним, в ходе крупного ДТП водитель легковой машины скончался на месте.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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