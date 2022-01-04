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3 января в белорусском государстве произошла страшная авария. Легковая машина столкнулась с экскурсионным автобусом, в котором находились россияне. По последней информации, состояние большинства пострадавших удалось стабилизировать. Однако два человека до сих пор чувствуют себя очень плохо.
Сейчас специалисты Витебского госпиталя борются за жизни этих людей. К сожалению, их состояние все еще оценивается как тяжелое.
В это медицинское учреждение были привезены все пассажиры автобуса – 42 человека. Состояние 40 пострадавших стабилизировано, некоторые люди уже готовятся к выписке.
Напомним, в ходе крупного ДТП водитель легковой машины скончался на месте.
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