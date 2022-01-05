Беспорядки захлестнули многие регионы

Начало Нового года в Казахстане ознаменовалось страшными беспорядками. Люди отказались мириться с резким повышением стоимости сжиженного газа и вышли на улицы. Сейчас ситуация дошла до того, что казахский лидер Касым-Жомарт Токаев вынужден вводить режим чрезвычайного положения в самых шумных областях. С 5 января такой спецрежим начнет действовать в Алматинской области.



Минувшей ночью данный регион захлестнула волна беспорядков. Люди вышли на улицы с требованием стабилизировать ситуацию в стране и прекратить задирать цены до непомерного уровня. Казахские власти сочли, что такие волнения могут быть опасными для местных жителей и решили ввести режим ЧП. Он будет соблюдаться до полуночи 19 января текущего года.

В частности, на территории данного региона начнет действовать комендантский час с 11 вечера до 7 утра. Также запрещается продажа оружия и проведение крупных мероприятий. На улицах усилят патруль. Ранее такое же решение было принято по городу Алма-Аты и Мангистауской области.

На фоне разгоревшегося скандала глава Казахстана принял отставку местного правительства. Впрочем, госслужащие продолжат выполнять свои функции, пока не будет сформирован новый состав этого органа власти. И.о. главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Ранее стало известно, что из-за беспорядков власти решили перекрыть центр Алма-Аты. В некоторые части города не могли попасть ни пешеходы, ни автомобили.