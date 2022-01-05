На юго-востоке Казахстана объявлен режим ЧП

На юго-востоке Казахстана объявлен режим ЧП
Фото: www.pixabay.com
Беспорядки захлестнули многие регионы

Начало Нового года в Казахстане ознаменовалось страшными беспорядками. Люди отказались мириться с резким повышением стоимости сжиженного газа и вышли на улицы. Сейчас ситуация дошла до того, что казахский лидер Касым-Жомарт Токаев вынужден вводить режим чрезвычайного положения в самых шумных областях. С 5 января такой спецрежим начнет действовать в Алматинской области.

Минувшей ночью данный регион захлестнула волна беспорядков. Люди вышли на улицы с требованием стабилизировать ситуацию в стране и прекратить задирать цены до непомерного уровня. Казахские власти сочли, что такие волнения могут быть опасными для местных жителей и решили ввести режим ЧП. Он будет соблюдаться до полуночи 19 января текущего года.

В частности, на территории данного региона начнет действовать комендантский час с 11 вечера до 7 утра. Также запрещается продажа оружия и проведение крупных мероприятий. На улицах усилят патруль. Ранее такое же решение было принято по городу Алма-Аты и Мангистауской области.

На фоне разгоревшегося скандала глава Казахстана принял отставку местного правительства. Впрочем, госслужащие продолжат выполнять свои функции, пока не будет сформирован новый состав этого органа власти. И.о. главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Ранее стало известно, что из-за беспорядков власти решили перекрыть центр Алма-Аты. В некоторые части города не могли попасть ни пешеходы, ни автомобили.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

В России оценили заявление Украины о "воровстве" газа

Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд

В Германии назвали срок сертификации "Северного потока - 2"

В Берлине не ждут скорейшего решения вопроса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей