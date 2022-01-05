Протестующие казахи взяли штурмом здание мэрии в Алма-Ате

В некоторых помещениях начался пожар

Ситуация в Казахстане усугубляется с каждым часом. Взбешенные непомерным ростом цен на сжиженный газ люди не собираются расходиться и продолжают устраивать беспорядки. Недавно они с боем прорвались в здание мэрии.

Как удалось узнать журналистам агентства РИА "Новости", некоторые помещения административного здания загорелись. Из разбитых окон валит черный дым и вырываются языки пламени.

Напомним, с сегодняшнего дня, 5 января, на юго-востоке Казахстана объявлен режим ЧП.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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