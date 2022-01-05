Резиденция главы Казахстана охвачена огнем

Беспорядки не прекращаются и только набирают силу

Начало Нового 2022 года выдалось крайне неспокойным в Казахстане. Из-за резкого роста цен на сжиженный газ люди начали протестовать и выходить на улицы. Сегодня, 5 января, появилась информация, что в Алма-Ате загорелась резиденция казахского лидера Касым-Жормата Токаева.

Огнем также охвачено здание городской прокуратуры в этом городе. Такую информацию публикуют журналисты издания "Спутник. Казахстан".

В районе президентской резиденции также слышны звуки выстрелов. Ситуация в государстве ухудшается с каждым часом.

Позже стало известно, что взбешенные люди захватили резиденцию главы Казахстана в Алма-Ате.

Ранее сообщалось, что охваченные гневом казахи захватили здание мэрии в Алма-Ате.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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