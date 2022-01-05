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Для казахского государства первые дни нового года стали настоящим испытанием. Взбешенные непомерно завышенными ценами на топливо казахи вышли на улицы в массовом протесте. Теперь же особо рьяные активисты решили переключить свое внимание на памятники – в столице Алматинской области пытаются снести монумент экс-главнокомандующему страны Нурсултану Назарбаеву.
Жуткие кадры публикуют авторы телеграм-канала "Спутник.Казахстан". Видеоролик записан на одной из площадей крупного города Талдыкорган.
На ролике видно, как разъяренная толпа тянет за накинутые на памятник тросы и пытается скинуть статую бывшего президента с постамента.
К слову, недавно опытный политолог Андрей Суздальцев заявил, что в захлестнувших Казахстан протестах замешаны украинский спецслужбисты.
Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд
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