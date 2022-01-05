В Алматинской области сносят памятник Назарбаеву – видео

Захлестнувшие Казахстан протесты вышли на новый уровень

Для казахского государства первые дни нового года стали настоящим испытанием. Взбешенные непомерно завышенными ценами на топливо казахи вышли на улицы в массовом протесте. Теперь же особо рьяные активисты решили переключить свое внимание на памятники – в столице Алматинской области пытаются снести монумент экс-главнокомандующему страны Нурсултану Назарбаеву.

Жуткие кадры публикуют авторы телеграм-канала "Спутник.Казахстан". Видеоролик записан на одной из площадей крупного города Талдыкорган.

На ролике видно, как разъяренная толпа тянет за накинутые на памятник тросы и пытается скинуть статую бывшего президента с постамента.

К слову, недавно опытный политолог Андрей Суздальцев заявил, что в захлестнувших Казахстан протестах замешаны украинский спецслужбисты.

Источник: Спутник. Казахстан ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

В России оценили заявление Украины о "воровстве" газа

Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд

В Германии назвали срок сертификации "Северного потока - 2"

В Берлине не ждут скорейшего решения вопроса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей