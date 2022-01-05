Пытался организовать побег земляка: польского дипломата выгоняют из Белоруссии

Пытался организовать побег земляка: польского дипломата выгоняют из Белоруссии
Фото: www.pixabay.com
В Республике разгорелся крупный международный скандал

Сегодня, 5 января, стало известно о решении белорусского МИД по оскандалившемуся сотруднику польского генконсульства. Представители главного внешнеполитического ведомства Республики приказали поляку покинуть территорию Белоруссии. Причиной такого строгого наказания является то, что польский дипломат оказался замешан в провалившейся попытке организации побега своего земляка.

Страшная трагедия произошла в белорусском государстве под самый Новый год. 30 декабря гражданин Польши, находящийся за рулем фуры, столкнулся с легковым автомобилем, в котором сидели четыре человека. Печальный инцидент произошел в Бресте. В результате ДТП две местные жительницы, молодые девушки, расстались с жизнью.

Белорусские стражи порядка запретили фигурантам уголовного дела покидать территорию Республики. Однако водители – отец и сын – попытались нарушить это предписание. Мужчины набрались смелости для организации побега, так как за них вступились в консульстве Польши в Бресте.

Польских водителей преступным образом попытались укрыть от правосудия Белоруссии, однако на границе беглецов-неудачников задержали местные правоохранители. В ближайшее время будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

К слову, недавно известный политолог Андрей Егоров заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко собирается "кинуть" нашу страну.

Источник: Общенациональное ТВ Белоруссии ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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