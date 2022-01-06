Число погибших силовиков в Казахстане увеличилось

Тело одного мужчины обезобразили

Количество сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время протестов в Казахстане, увеличилось с 8 до 12. Об этом пишет "Спутник.Казахстан".

Все они скончались во время столкновений в Алма-Ате. По данным комендатуры города, одного из погибших обезглавили. Ранения получили 353 силовика. 

Ранее полиция Казахстана сообщила, что ликвидировала десятки нападавших на здания ведомства и полицейских отделений. 

Источник: Спутник. Казахстан ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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