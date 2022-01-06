Многие из вынуждены остаться в стране из-за отмены рейсов

Граждане России, которые пытались вылететь из Казахстана домой, рассказали о пережитом во время штурма аэропорта. По их словам, они испытали настоящий ужас.

В момент произошедшего россияне ожидали посадки на самолет, чтобы покинуть республику – тогда они и узнали, что участникам беспорядков удалось прорваться внутрь, а военного оцепления вокруг воздушной гавани нет. После они в панике выбежали на влетную полосу, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

"Все сотрудники спешно покидали аэропорт, не особо пытаясь нас эвакуировать", – рассказала одна из очевидцев "Москве 24".

На взлетной полосе появились рабочие, которые помогли россиянам покинуть аэрогавань, указывая направление пути.

Сейчас аэропорты Алматы, Актау и Актобе приостановили работу из-за протестов в стране. Все запланированные рейсы из других стран отменяются.