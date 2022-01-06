Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Граждане России, которые пытались вылететь из Казахстана домой, рассказали о пережитом во время штурма аэропорта. По их словам, они испытали настоящий ужас.
В момент произошедшего россияне ожидали посадки на самолет, чтобы покинуть республику – тогда они и узнали, что участникам беспорядков удалось прорваться внутрь, а военного оцепления вокруг воздушной гавани нет. После они в панике выбежали на влетную полосу, чтобы добраться до ближайшего укрытия.
"Все сотрудники спешно покидали аэропорт, не особо пытаясь нас эвакуировать", – рассказала одна из очевидцев "Москве 24".
На взлетной полосе появились рабочие, которые помогли россиянам покинуть аэрогавань, указывая направление пути.
Сейчас аэропорты Алматы, Актау и Актобе приостановили работу из-за протестов в стране. Все запланированные рейсы из других стран отменяются.
В этом журналистам признался депутат
В Берлине не ждут скорейшего решения вопроса