Россияне в ужасе пытались скрыться от протестующих в Казахстане

Россияне в ужасе пытались скрыться от протестующих в Казахстане
Фото: t.me/shot_shot/ via Global Look Press/ www.globallookpress.com
Многие из вынуждены остаться в стране из-за отмены рейсов

Граждане России, которые пытались вылететь из Казахстана домой, рассказали о пережитом во время штурма аэропорта. По их словам, они испытали настоящий ужас.

В момент произошедшего россияне ожидали посадки на самолет, чтобы покинуть республику – тогда они и узнали, что участникам беспорядков удалось прорваться внутрь, а военного оцепления вокруг воздушной гавани нет. После они в панике выбежали на влетную полосу, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

"Все сотрудники спешно покидали аэропорт, не особо пытаясь нас эвакуировать", – рассказала одна из очевидцев "Москве 24". 

На взлетной полосе появились рабочие, которые помогли россиянам покинуть аэрогавань, указывая направление пути. 

Сейчас аэропорты Алматы, Актау и Актобе приостановили работу из-за протестов в стране. Все запланированные рейсы из других стран отменяются.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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