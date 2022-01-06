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На площади Республики в Алматы снова слышны звуки взрывов и выстрелы. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Baza.
Какая из сторон открыла огонь – силовики или протестующие – неизвестно. Издание "Спутник.Казахстан" со ссылкой на собственного корреспондента пишет о плохой видимости на месте событий из-за тумана. Предположительно, правоохранители начали операцию по зачистке, которую анонсировали ранее.
По последним данным, в центре города оставалось около 200-300 граждан, вышедших на митинг.
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