В Алма-Ате началась сильная стрельба - СМИ

Там оставались несколько сотен протестующих

На площади Республики в Алматы снова слышны звуки взрывов и выстрелы. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Baza. 

Какая из сторон открыла огонь – силовики или протестующие – неизвестно. Издание "Спутник.Казахстан" со ссылкой на собственного корреспондента пишет о плохой видимости на месте событий из-за тумана. Предположительно, правоохранители начали операцию по зачистке, которую анонсировали ранее.

По последним данным, в центре города оставалось около 200-300 граждан, вышедших на митинг.

Источник: Baza • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ
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