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Бывший премьер-министр Казахстана, а ныне и.о. мэра Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел, когда передвигался по городу в рабочем автомобиле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание orda.kz.
Инцидент произошел еще 5 января. После того, как площадь Республики очистили от бунтовщиков, и.о. акима Сагинтаев выехал вместе с коллегами в акимат. По дороге, перед поворотом, на них из кустов начали стрелять.
"Пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб, есть среди моих коллег раненые", – рассказал он.
Повреждения различной степени получили водитель и.о. мэра, а также руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. Некоторое время после обстрела они пытались уйти от погони.
При этом состояние самого Бакытжана Сагинтаева удовлетворительное.
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