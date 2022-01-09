Экс-главе казахстанского правительства с трудом удалось уйти от нападавших

Бывший премьер-министр Казахстана, а ныне и.о. мэра Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел, когда передвигался по городу в рабочем автомобиле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание orda.kz.

Инцидент произошел еще 5 января. После того, как площадь Республики очистили от бунтовщиков, и.о. акима Сагинтаев выехал вместе с коллегами в акимат. По дороге, перед поворотом, на них из кустов начали стрелять.

"Пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб, есть среди моих коллег раненые", – рассказал он.

Повреждения различной степени получили водитель и.о. мэра, а также руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. Некоторое время после обстрела они пытались уйти от погони.

При этом состояние самого Бакытжана Сагинтаева удовлетворительное.