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На одном из заводов Московской области нашли останки мужчины. Об этом стало известно 9 января.
Как отмечает источник, на территории завода подмосковной Каширы обнаружили расчлененные останки – они находились в мешках для строительного мусора. Вместе с тем были обнаружены полотенца, куртка, а также кожаные перчатки, передает телеканал "360".
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, отмечает источник. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство" (ст. 105 УК РФ).
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