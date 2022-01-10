Полиция разбирается в случившемся

На одном из заводов Московской области нашли останки мужчины. Об этом стало известно 9 января.

Как отмечает источник, на территории завода подмосковной Каширы обнаружили расчлененные останки – они находились в мешках для строительного мусора. Вместе с тем были обнаружены полотенца, куртка, а также кожаные перчатки, передает телеканал "360".

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, отмечает источник. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство" (ст. 105 УК РФ).







