На заводе в Подмосковье обнаружили расчлененные человеческие останки

Полиция разбирается в случившемся

На одном из заводов Московской области нашли останки мужчины. Об этом стало известно 9 января. 

Как отмечает источник, на территории завода подмосковной Каширы обнаружили расчлененные останки – они находились в мешках для строительного мусора. Вместе с тем были обнаружены полотенца, куртка, а также кожаные перчатки, передает телеканал "360".

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, отмечает источник. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство" (ст. 105 УК РФ).



Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Необходимость вступления Казахстана в Союзное государство объяснили в Белоруссии

Подобный исход событий вызовет бурную реакцию на Западе

Накануне встречи Москва получила сигналы Запада и разочаровалась

Заявления официальных лиц показали реальную позицию сторон по переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей