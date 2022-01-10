Случайно схваченный и избитый в Казахстане джазмен вышел на связь

Случайно схваченный и избитый в Казахстане джазмен вышел на связь
Кадр youtube.com
Музыкант поделился обстоятельствами скандального инцидента

Ситуация с именитым киргизским джазовым исполнителем Викрамом Рузахуновым привела к международному скандалу. Некоторое время назад в интернет-пространстве был распространен ролик, на котором артист рассказывает о том, что якобы принимал участие в организации беспорядков в Казахстане. Сегодня, 10 января, Викрам объяснил, что случилось на самом деле.

Известный киргизский музыкант записал видеообращение, в котором, в первую очередь обратился со словами благодарности к родному правительству. Стоит отметить, что как только общественность признала в "террористе" знаменитого культурного деятеля, к делу подключились киргизские политики, которые сумели быстро вызволить Викрама из заточения.

  

По словам знаменитости, он специально оговорил себя, так как рассчитывал на быструю депортацию в Бишкек. Артист прилетел в Казахстан навестить своего друга. После того, как Республику захлестнули беспорядки, музыкант стал переживать за собственную безопасность и захотел как можно быстрее вернуться на родину.

7 января перемещавшийся на такси Викрам привлек внимание казахских военных. Мужчину задержали. Один из сокамерников надоумил музыканта объявить себя провокатором. Мол, в таком случае его должны были оперативно депортировать в родное государство.

Также джазмен подчеркнул, что казахские правоохранители не подвергали его пыткам, а все увечья он получил при задержании.

Напомним, ранее из-за скандала с музыкантом-"террористом" Бишкек направил Нур-Султану ноту протеста. Съемки с "признаниями" Викрама в провокациях были оперативно удалены со всех информационных ресурсов.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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