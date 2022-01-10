Рухнувшего на железнодорожные пути пилота спасли от мчащегося поезда - видео

История двойного чуда поразила публику

В Соединенных Штатах Америки произошло событие, достойное голливудского блокбастера. Пилот легкомоторного самолета потерпел крушение и рухнул на железнодорожные пути. Выжившего в авиакатастрофе мужчину должен был сбить мчащийся поезд, но у судьбы были другие планы на счастливчика.

Многих удивил тот факт, что после жесткой посадки пилоту удалось сохранить свою жизнь. При этом падение на рельсы должно было стать роковым для американца. На счастливчика мчался поезд, однако бравые стражи порядка успели вытащить его из летательного аппарата. Буквально через несколько секунд самолет был разнесен на кусочки мощным локомотивом.

Таким образом, мужчина дважды за короткий промежуток времени был спасен от неминуемой смерти. Эпичные кадры публикует "Пятый канал".

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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