Питомец провел в режиме стирки полчаса

Леденящая душу история произошла в Незалежной. Невнимательные хозяева случайно запустили стиральную машинку вместе с котом, который до этого решил прикорнуть в барабане.



Владельцы пушистика объясняют свой поступок тем, что не смогли разглядеть серого кота на серой собачьей лежанке, которая находилась в машинке и нуждалась в очистке.

В итоге несчастное животное провело в работающей машинке целых 30 минут. Потом хозяева наконец-то услышали истошные крики любимца.

Позже ветеринары диагностировали у страдальца хрипы в легких, глаза кота были забиты стиральным порошком. Впрочем, главное, что пушистику удалось выжить. Как отмечает интернет-издание "МИР24", сейчас хвостатому ничего не угрожает.

К слову, ранее черно-белый котенок из России стал настоящей звездой Сети.