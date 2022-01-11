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Леденящая душу история произошла в Незалежной. Невнимательные хозяева случайно запустили стиральную машинку вместе с котом, который до этого решил прикорнуть в барабане.
Владельцы пушистика объясняют свой поступок тем, что не смогли разглядеть серого кота на серой собачьей лежанке, которая находилась в машинке и нуждалась в очистке.
В итоге несчастное животное провело в работающей машинке целых 30 минут. Потом хозяева наконец-то услышали истошные крики любимца.
Позже ветеринары диагностировали у страдальца хрипы в легких, глаза кота были забиты стиральным порошком. Впрочем, главное, что пушистику удалось выжить. Как отмечает интернет-издание "МИР24", сейчас хвостатому ничего не угрожает.
К слову, ранее черно-белый котенок из России стал настоящей звездой Сети.
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