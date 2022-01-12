В "Зарядье" рассказали о состоянии пострадавших в инциденте с дверью

Здоровью двух людей ничего не угрожает

В Зале "Зарядья" 12 января стеклянная дверь входной группы съехала с крепления, которое удерживало ее в открытом состоянии. В результате пострадали два человека. Теперь стало известно об их состоянии.

При падении дверь задела капельдинера, а также зрительницу. Генеральный директор Зала "Зарядье" Ольга Жукова рассказала, что после инцидента сотрудники сразу же вызвали "скорую помощь", которая приехала очень быстро, и отправили пострадавших в больницу, чтобы врачи сделали свое заключение. К счастью, состояние здоровья пострадавших, которые находятся в сознании, не вызвало опасений у медиков.

Женщине, попавшей в эту ситуации, после осмотра сразу же разрешили отправиться домой.

"Прежде всего нам было важно оперативно оценить физическое состояние людей и оказать при необходимости первую помощь", – указала Жукова.

По предварительной информации, сломалась пластиковая втулка, которая установлена на оси верхней петли двери, поэтому та и упала. После инцидента дверь жестко зафиксировали, чтобы не двигалась.

Теперь специалисты проверят все двери в Зале "Зарядье".