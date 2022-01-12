В "Зарядье" рассказали о состоянии пострадавших в инциденте с дверью

В "Зарядье" рассказали о состоянии пострадавших в инциденте с дверью
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press//www.globallookpress.com
Здоровью двух людей ничего не угрожает

В Зале "Зарядья" 12 января стеклянная дверь входной группы съехала с крепления, которое удерживало ее в открытом состоянии. В результате пострадали два человека. Теперь стало известно об их состоянии. 

При падении дверь задела капельдинера, а также зрительницу. Генеральный директор Зала "Зарядье" Ольга Жукова рассказала, что после инцидента сотрудники сразу же вызвали "скорую помощь", которая приехала очень быстро, и отправили пострадавших в больницу, чтобы врачи сделали свое заключение. К счастью, состояние здоровья пострадавших, которые находятся в сознании, не вызвало опасений у медиков. 

Женщине, попавшей в эту ситуации, после осмотра сразу же разрешили отправиться домой. 

"Прежде всего нам было важно оперативно оценить физическое состояние людей и оказать при необходимости первую помощь", – указала Жукова.

По предварительной информации, сломалась пластиковая втулка, которая установлена на оси верхней петли двери, поэтому та и упала. После инцидента дверь жестко зафиксировали, чтобы не двигалась. 

Теперь специалисты проверят все двери в Зале "Зарядье". 

Отдел информации
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