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Вопиющий случай произошел в подмосковном Дмитрове. Там шестилетний ребенок спокойно, без каких-либо препятствий покинул территорию детского сада и отправился домой.
Как отмечает телеканал "360", на камеру видеонаблюдения попали кадры с весело размахивающим варежками малышом – никто не обратил внимание, что детсадовец отправился в самостоятельное путешествие до дома.
К счастью, с ребенком все в порядке, он добрался до квартиры без приключений. По некоторым данным, инцидент случился после того, как грозные воспитатели оставили мальчика на улице в качестве наказания за проделку со снеговиком. Пораженные таким подходом родители обратились в полицию, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно жительница Московской области отдала мошенникам полтора миллиона рублей.
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