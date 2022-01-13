Прокуратура поставила дело на особый контроль

Вопиющий случай произошел в подмосковном Дмитрове. Там шестилетний ребенок спокойно, без каких-либо препятствий покинул территорию детского сада и отправился домой.



Как отмечает телеканал "360", на камеру видеонаблюдения попали кадры с весело размахивающим варежками малышом – никто не обратил внимание, что детсадовец отправился в самостоятельное путешествие до дома.

К счастью, с ребенком все в порядке, он добрался до квартиры без приключений. По некоторым данным, инцидент случился после того, как грозные воспитатели оставили мальчика на улице в качестве наказания за проделку со снеговиком. Пораженные таким подходом родители обратились в полицию, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно жительница Московской области отдала мошенникам полтора миллиона рублей.