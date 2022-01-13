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Расследование крупной кражи в Московской области увенчалось успехом. По подозрению в воровстве почти ста тысяч рублей задержан уроженец Пермского края.
Преступление было совершено в торговой компании, которая расположена в деревне Глазово. Жертва грабителя написала заявление в правоохранительные органы, и злоумышленника удалось взять по горячим следам.
Выяснилось, что пострадавший и предполагаемый преступник являются коллегами. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", бандит дождался удобного момента и вытащил из куртки истца крупную сумму денег.
К слову, недавно в Подмосковье из-за действия телефонных мошенников женщина лишилась огромной суммы денег.
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