Нарушителя наказали с помощью трудовой терапии

Сотрудники правоохранительных органов Сергиева Посада установили личность россиянина, который забавы ради выехал ночью на пешеходную зону.



Молодой человек хотел сделать красочную фотографию на фоне новогодней инсталляции. Парень считал, что под покровом ночи сможет безнаказанно выехать в запрещенную для автомобилей зону. Однако око правосудия не дремлет даже в темное время суток.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает, что полицейские вычислили хулигана по госномеру его машины. 25-летнему парню выписали штраф в размере 2 тысяч рублей, а также заставили убрать снег с площади, по которой он решил покататься.

К слову, недавно в Московской области сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить злодея, который ограбил коллегу и вытащил из его кармана 100 тысяч рублей.