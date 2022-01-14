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Утром в пятницу, 14 января, прошло чрезвычайное происшествие на аэродроме около села Старобелокуриха в Алтайском крае. После влета рухнул на землю легкомоторный самолет с двумя мужчинами на борту.
Прибывшие на место крушения спасатели освободили пилота и пассажира, застрявших в разрушенном корпусе воздушного судна. Видео с места событий опубликовал "Пятый канал".
В редакции выяснили, что одни из пострадавших – владелец самолета, который организовывал платные полеты. За штурвалом находился пилот, который, по предварительным данным, не справился с управлением. Об этом сообщил источник телеканала.
Медики диагностировали у пострадавших мужчин переломы. Их состояние не оценивается как тяжелое.
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