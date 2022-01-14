Об этом сообщили в российском посольстве

Гражданка России погибла во время погромов в Казахстане. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на посольство РФ.

На данный момент известно только то, что россиянка в этот момент находилась Жамбылской области – никаких подробностей больше не приводится.

Сейчас казахстанская служба спасения проводит операцию по ликвидации последстивий беспорядков. В ведомстве сообщили, что во многих сожженых автомобилях они находят трупы людей.