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Гражданка России погибла во время погромов в Казахстане. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на посольство РФ.
На данный момент известно только то, что россиянка в этот момент находилась Жамбылской области – никаких подробностей больше не приводится.
Сейчас казахстанская служба спасения проводит операцию по ликвидации последстивий беспорядков. В ведомстве сообщили, что во многих сожженых автомобилях они находят трупы людей.
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