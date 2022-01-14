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Известно, что заранее предугадать, какой будет улов на рыбалке, очень сложно. Однако житель Московской области даже в фантазиях не мог предположить, что вместо блестящих чешуей речных обитательниц поймает ондатру.
Необычной историей с общественностью решила поделиться супругой рыбака. Оказалось, ее муж большой любитель охоты на речных обитателей. Во время рыбалки он использует специальные ловушки, которые рассчитаны даже на крупную щуку.
Как-то мужчина заметил, что часть лески кто-то перегрыз. Россиянин ликовал – наконец-то ему попалась щука, рассказывает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако достаточно быстро выяснилось, что за крючок случайно зацепилась ондатра. В итоге подмосковному жителю вместе с товарищем пришлось освобождать зверька, после чего он благополучно ретировался.
К слову, недавно в Подмосковье спасли провалившегося под лед рыбака.
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