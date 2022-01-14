Мужчина собирался разложить странные свертки в лесу

Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец пресекли деятельность опасного вредителя. Стражи порядка схватили россиянина, который, судя по всему, занимается сбытом наркотических веществ.



При себе у задержанного оказалось целых 26 подозрительных свертков. Злодей не стал отнекиваться и признался, что хотел разложить их в лесной зоне.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в ходе экспертизы выяснилось, что в свертках было сильнодействующее наркотическое вещество. Мужчину взяли под стражу.

К слову, недавно в Московской области схватили ограбившего коллегу вора-карманника.