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Житель города Лобня Московской области, причинивший смертельные увечья своему брату в ходе ссоры, заключен под стражу. Об этом сообщили в главке регионального СК.
Согласно приведенным данным, 13 января мужчина выпивал со своим братом. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора. В ходе конфликта фигурант ударил родственника ножом. Нападавший вызвал медиков, однако во время госпитализации пострадавший скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть", уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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