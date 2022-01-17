На ударившего ножом своего брата жителя Лобни завели уголовное дело

Мужчине светит до 15 лет тюрьмы

Житель города Лобня Московской области, причинивший смертельные увечья своему брату в ходе ссоры, заключен под стражу. Об этом сообщили в главке регионального СК.

Согласно приведенным данным, 13 января мужчина выпивал со своим братом. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора. В ходе конфликта фигурант ударил родственника ножом. Нападавший вызвал медиков, однако во время госпитализации пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть", уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: ГСУ СКР по Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Венедиктов объяснил назначение Грызлова послом в Белоруссию

У политика будет прямая связь с Путиным

Европа ополчилась на "Газпром"

На российскую компанию нападают со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2112 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей