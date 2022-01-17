В Мытищах раскрыли серию краж телефонов

Только в одном случае преступник нагрел руки на сумму в 29 тысяч рублей

В Мытищах задержан подозреваемый в серии краж мобильных телефонов, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в дежурную часть с заявлением обратился местный житель. В нем он указал, что у него украли мобильник, а с его банковской карты сняли деньги. Заявитель сообщил, что он работает таксистом, и телефон был украден из его автомобиля. Сумма ущерба составила более 29 тыс рублей.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", правоохранители по данному делу задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя. Злоумышленник также причастен к совершению аналогичного преступления.

На сегодня против мужчины возбудили уголовное дело по статье о "Краже".

