В Мытищах раскрыли серию краж телефонов

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В Мытищах задержан подозреваемый в серии краж мобильных телефонов, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что в дежурную часть с заявлением обратился местный житель. В нем он указал, что у него украли мобильник, а с его банковской карты сняли деньги. Заявитель сообщил, что он работает таксистом, и телефон был украден из его автомобиля. Сумма ущерба составила более 29 тыс рублей.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", правоохранители по данному делу задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя. Злоумышленник также причастен к совершению аналогичного преступления.
На сегодня против мужчины
возбудили уголовное дело по статье о "Краже".
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