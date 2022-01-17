Мужчина уже привлекался за нарушение ПДД

Жителя Серпухова, обнаруженнего сотрудниками ГИБДД в нетрезвом состоянии во время управления транспортным средством, привлекут к ответственности. Об этом сообщили в администрации пресс-службы городского округа.

Как отмечает источник, патруль остановил водителя у одного из жилых домов из-за нарушения ПДД. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В 2020 году задержанный уже был лишен на управление транспортным средством сроком на 1 год и 7 месяцев с административным штрафом в 30 тысяч рублей. По факту совершения повторного преступления возбудили уголовное дело по признакам статьи 264.1 УК, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".