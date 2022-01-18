Отправленная на вызов в Подмосковье пожарная машина увязла в снегу

Постройку спасти не удалось

Машина пожарной службы застряла в глубоком снегу, направляясь на вызов в деревню Панино под Чеховым. Об этом рассказали местные жители.

Прибывшим на место происшествия бригадам удалось потушить двухэтажное здание силами пожарных-спасателей и подмоги из войсковой части. После ликвидации возгорания техника вернулась на базу. Однако несколько часов спустя вновь вспыхнул пожар.

Прибывшая вновь бригада увязла в снегу, когда машина поехала заправиться водой к пруду. Пришлось дожидаться тягача. Постройку спасти не удалось, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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