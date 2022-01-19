Правоохранители окружили здание администрации Нур-Султана

Стражи закона бдительно следят за порядком

Сегодня, 19 января, в Казахстане отменяется режим чрезвычайного положения. На этом фоне местные правоохранители решили перестраховаться и уже усилили охрану городской администрации казахстанской столицы.

По периметру здания дежурят люди в форме. Движение на прилегающих улицах перекрыто. Стоянки автомобилей и остановки общественного транспорта закрыты.

Отмечается, что в этой зоне плохо работает мобильный интернет. Решение усилить защиту здания казахстанские стражи порядка приняли на фоне прозвучавших в интернет-пространстве призывов к недовольным снова выйти на митинги.

По данным телеканала "360", такая же ситуация сложилась в Алма-Ате. Меры введены из-за проведения антитеррористической операции.

К слову, вчера, 18 января, бывший главнокомандующий Казахстана Нурсултан Назарбаев наконец-то вышел на связь.

Источник: Спутник. Казахстан ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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