По всему Казахстану снова готовятся к протестам

Повышенный уровень террористической опасности в Байконуре продлен до 3 февраля из-за информации об угрозе теракта. Об этом сообщили в администрации города.

Такое решение было принято на фоне вылета последних самолетов с росийскими миротворцами из Казахстана. Сейчас в регионе установлен "синий" уровень опасности.

Ранее в Нур-Султане и Алма-Ате усилили патрулирование из-за сведений о подготовке в городах новых акций протестов.