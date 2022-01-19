В Байконуре объявили о риске новой террористической угрозы

По всему Казахстану снова готовятся к протестам

Повышенный уровень террористической опасности в Байконуре продлен до 3 февраля из-за информации об угрозе теракта. Об этом сообщили в администрации города.

Такое решение было принято на фоне вылета последних самолетов с росийскими миротворцами из Казахстана. Сейчас в регионе установлен "синий" уровень опасности. 

Ранее в Нур-Султане и Алма-Ате усилили патрулирование из-за сведений о подготовке в городах новых акций протестов.

Источник: администрация города Байконур ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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