Причину конфликта предстоит установить полиции

В поселке Софрино Пушкинского городского округа Московской области на 14-летнего парня напали трое неизвестных. Мальчика избили, порвали куртку. Он сумел вырваться и убежать, а его мама даже сфотографировала нападавших на телефон. Теперь она публикует фото в соцсетях и просит местных жителей сообщить, если злоумышленники кому-то знакомы.

"Вся троица была невменяемая!!!"– пишет женщина.

На снимке хорошо видно лицо одного нападавшего, остальные натянули на голову капюшон.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Теперь правоохранителям предстоит найти нападавших и разобраться в причинах конфликта. О возможном наказании за преступление судить еще рано – оно будет зависеть от степени нанесенного здоровью подростка вреда, которую установят судмедэксперты, передает портал "Подмосковье сегодня".