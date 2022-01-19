Журналист ожидает, что следящие за ним сотрудники СБУ быстро найдут преступника

В Киеве неизвестные обстреляли редакцию интернет-издания "ГОРДОН". Об этом сообщил ее владелец Дмитрий Гордон. Скандально известный журналист в соцсети разместил фотографию окна, пробитого пулей.

Также пан Гордон, выступающий в последнее время против действующего президента страны Владимира Зеленского, которого еще недавно прямо-таки боготворил, опубликовал видеообращение. В нем он вещал о своей борьбе за истину и свободу слова, за которую очень сложно сражаться в Незалежной ежедневно.

"Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Вот только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно", – заявил украинец.

К месту ЧП вызвана полиция. Журналист выразил уверенность, что это преступление будет раскрыто, т.к. везде установлены камеры видеонаблюдения. Более того, напротив здания, где находится редакция, расположено общежитие СБУ, "в котором установлен специальный пост в рамках НСРД (негласных следственных разыскные действий – ред.)". Журналист полагает, что за ним внимательно следят, а значит силовики полностью записывают все, что происходит перед входом в редакцию.

Напомним, пан Гордон ранее заявил, что Зеленский для него уже "умер, его нет". Он уверен, что у Владимира Александровича абсолютно нет шансов переизбраться на второй срок. Также журналист считает, что глава государства на него обиделся и дал команду "спустить собак". По его информации, на кампанию по дискредитации журналиста власти тратят $150 тыс в неделю.

Впрочем, на днях сам Гордон в весьма ярких тонах в беседе со своим нынешним другом украинским врачом и блогером Евгением Комаровским пришли к выводу, что являются лохами". Причем первый – "конкретным лохом", а второй – "обычным лохом".

