Автолюбители сетуют на затяжной поворот

На переезде в районе Кубинки с дороги съехала фура, перегородив часть трассы. Видео с места ДТП появилось в соцсетях. В своих комментариях автомобилисты выдвинули ряд версий произошедшего.

Один из пользователей посчитал, что инцидент случился из-за того, что водитель заснул за рулем. Однако у данного ЧП нашлись очевидцы, которые назвали другую причину аварии.

"При мне он с дороги ушел. Не спал. Груженый по льду двигался", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" одного из свидетелей.

Местные жители рассказали, что в этом месте дороги затяжной поворот и такие ДТП здесь случаются уже не в первый раз.