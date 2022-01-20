Хулиганы в Чехове избили кондуктора и разнесли остановку

Пострадавшая женщина вызвала полицию

На автостанции Чехова трое парней учинили настоящий погром. Они разнесли остановку и сломали табло с расписанием. На хулиганство обратила внимание кондуктор автобуса и сделала им замечание, за что поплатилась.

Женщину избили, в результате ей потребовалась помощь медиков. Также на место происшествия вызвали полицию, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что хулиганы были пьяны. Сейчас полиция разбирается в случившемся.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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