Хулиганы в Чехове избили кондуктора и разнесли остановку

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На автостанции Чехова трое парней учинили настоящий погром. Они разнесли остановку и сломали табло с расписанием. На хулиганство обратила внимание кондуктор автобуса и сделала им замечание, за что поплатилась.
Женщину избили, в результате ей потребовалась помощь медиков. Также на место происшествия вызвали полицию, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что хулиганы были пьяны. Сейчас полиция разбирается в случившемся.
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