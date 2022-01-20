Смутьян пытался вызвать водителя на "разговор"

У остановки общественного транспорта в Котельниках отличился один из пассажиров: буйный мужчина пытался спровоцировать водителя на драку. В нецензурных выражениях угрожал тому судом.

Вероятнее всего, отмечает источник, дебошир находился под воздействием горячительных. В чем заключалась его претензия к работнику транспорта, не понял никто.

Пришедший по непонятным причинам в ярость мужчина оскорблял водителя и ломал транспорт: оторвал от автобуса стеклоочиститель. Водитель, которому стоит отдать должное, на провокацию не повелся и остался в автобусе: смутьяна успокоили двое мужчин, которые проходили мимо.

Теперь нетрезвому мужчине грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".