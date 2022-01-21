В Подмосковье задержали обокравшего продавца преступника

В отношении лица возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции вернули украденный телефон женщине из Раменского городского округа, передает ГУ МВД России по Московской области.

Жительница Московской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже мобильного телефона – оставила в магазине, где работала продавцом. Вернувшись назад, обнаружила пропажу.

Уголовный розыск оперативно разысказал виновника – в совершении кражи обвиняется 19-летняя местная жительница, ранее судимая. Краденое уже вернули законному владельцу, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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