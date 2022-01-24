Пушистик не мог спрыгнуть с дерева

Жители подмосковного Ликино-Дулево четыре дня были вынуждены наблюдать за страданиями белой кошки, которая забралась на вершину дерева и не могла оттуда слезть. О происшествии сообщили в городском паблике во "ВКонтакте".

ЧП произошло около дома №4 по улице Текстильщиков. Очевидцы обратили внимание на постоянное жалобное мяуканье животного. Они же уточнили, что высота дерева, на вершине которого сидел зверек, равнялась высоте пятиэтажного здания.

Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", эта история закончилась благополучно. Сегодня, 24 января, кошку освободили из плена после четырех дней мучений. После обращения неравнодушных граждан на место ЧП приехал опытный ловец, который и снял хвостатую с дерева.

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