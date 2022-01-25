ЧП на Крымском мосту: на место вызваны спасатели и спецтехника

ЧП на Крымском мосту: на место вызваны спасатели и спецтехника
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Движение автомобилей частично заблокировано

Чрезвычайное происшествие зафиксировано в российской столице днем во вторник, 25 января. На верхушку одной из опор Крымского моста забрался мужчина. Никаких требований он не выдвигает, но и спускаться вниз отказывается.

По данным телеграм-канала Mash, неизвестный мужчина угрожает покончить с собой. Что привело его к такому решению, пока не ясно. Судя по видеокадрам с места событий, у мужчины имеется при себе телефон и он отвечает на входящие вызовы.

На место уже прибыли спасатели, правоохранители и спецтехника. Движение по трем полосам автодороги с внешней стороны Садового кольца остановлено. Психолог уже начал переговоры с виновником происшествия, сообщает РИА "Новости".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Украинский генерал назвал точную дату "российского вторжения"

Кремль готов отрезать Киев от выхода к Черному морю и забрать юго-восток, уверяет главнокомандующий

Сотни россиян застряли в Турции

Снегопад стал причиной отмены многих рейсов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей