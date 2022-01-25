Движение автомобилей частично заблокировано

Чрезвычайное происшествие зафиксировано в российской столице днем во вторник, 25 января. На верхушку одной из опор Крымского моста забрался мужчина. Никаких требований он не выдвигает, но и спускаться вниз отказывается.

По данным телеграм-канала Mash, неизвестный мужчина угрожает покончить с собой. Что привело его к такому решению, пока не ясно. Судя по видеокадрам с места событий, у мужчины имеется при себе телефон и он отвечает на входящие вызовы.

На место уже прибыли спасатели, правоохранители и спецтехника. Движение по трем полосам автодороги с внешней стороны Садового кольца остановлено. Психолог уже начал переговоры с виновником происшествия, сообщает РИА "Новости".