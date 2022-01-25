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Рядом со зданием Службы безопасности Незалежной работник инкассаторской службы устроил пальбу из автомата Калашникова. Такая информация появилась в местных газетах.
Сообщается, что некие украинские активисты расклеивали наклейки-агитки на пункте обмена валют. Обстоятельства сложились так, что именно в этот момент туда подъехала машина с инкассаторами. Судя по всему, вооруженные спецы расценили действия расклейщиков как попытку ограбить обменник.
Бравые стражи порядка ринулись на защиту пункта обмена. Один из инкассаторов произвел серию выстрелов из автомата в воздух. Сообщается, что в скандальном инциденте никто не пострадал.
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