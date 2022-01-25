Скандальный инцидент произошел в Подмосковье

Вопиющая ситуация сложилась в Московской области. Жительница Мытищ намеренно помешала карете скорой помощи проехать, за что было позже наказана.



Девушка не захотела уступать медикам, которые спешили исполнить свой врачебный долг. В итоге разгорелся словесный конфликт между нарушительницей правопорядка и водителем кареты скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность хулиганки и привлекли ее к административной ответственности, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Московской области задержали обокравшего продавца преступника.