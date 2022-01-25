Правоохранители наказали преградившую дорогу скорой девушку

Скандальный инцидент произошел в Подмосковье

Вопиющая ситуация сложилась в Московской области. Жительница Мытищ намеренно помешала карете скорой помощи проехать, за что было позже наказана.

Девушка не захотела уступать медикам, которые спешили исполнить свой врачебный долг. В итоге разгорелся словесный конфликт между нарушительницей правопорядка и водителем кареты скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность хулиганки и привлекли ее к административной ответственности, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Московской области задержали обокравшего продавца преступника.

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Bloomberg узнал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей