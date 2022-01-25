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Вопиющая ситуация сложилась в Московской области. Жительница Мытищ намеренно помешала карете скорой помощи проехать, за что было позже наказана.
Девушка не захотела уступать медикам, которые спешили исполнить свой врачебный долг. В итоге разгорелся словесный конфликт между нарушительницей правопорядка и водителем кареты скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность хулиганки и привлекли ее к административной ответственности, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно в Московской области задержали обокравшего продавца преступника.
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