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В Рузском городском округе Московской области прогулка пожилого лыжника чуть не закончилась трагедией. Пенсионер решил подышать свежим воздухом и позаниматься спортом в лесном массиве. В итоге мужчина заблудился и перестал понимать, в какой стороне находится его дом.
К счастью, пенсионер взял с собой мобильный телефон и смог рассказать о сложившейся ситуации родному сыну. Мужчина тут же позвонил спасателям и попросил их отправиться на поиски любимого родителя.
Спецгруппа прочесывала местность в районе, который был определен как возможное местонахождение пенсионера. В итоге пожилой мужчина услышал звук сирены и вышел к спасателям, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно спасатели пришли на помощь кошке, которая четыре дня провела на дереве.
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