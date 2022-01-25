В Подмосковье спасли заблудившегося в лесу лыжника

Несчастный пенсионер не мог найти путь домой

В Рузском городском округе Московской области прогулка пожилого лыжника чуть не закончилась трагедией. Пенсионер решил подышать свежим воздухом и позаниматься спортом в лесном массиве. В итоге мужчина заблудился и перестал понимать, в какой стороне находится его дом.

К счастью, пенсионер взял с собой мобильный телефон и смог рассказать о сложившейся ситуации родному сыну. Мужчина тут же позвонил спасателям и попросил их отправиться на поиски любимого родителя.

Спецгруппа прочесывала местность в районе, который был определен как возможное местонахождение пенсионера. В итоге пожилой мужчина услышал звук сирены и вышел к спасателям, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно спасатели пришли на помощь кошке, которая четыре дня провела на дереве.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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