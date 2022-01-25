Митингующие не пощадили выступивших против них правоохранителей

Сегодня, 25 января, волна протеста захватила украинскую столицу. Предприниматели, которые требуют от руководства Незалежной улучшить условия их деятельности и ввести налоговые послабления, устроили массовое шествие по главным улицам Киева.



В итоге бизнесмены-активисты пришли к зданию Верховной рады и попытались взять его штурмом. Однако силовой захват провалился – сотрудникам правоохранительных органов удалось оттеснить толпу от Рады. К вечеру ситуация стабилизировалась, многие активисты разошлись по домам.

Известно, что в ходе стычек пострадали 18 стражей порядка. Также травмы различной степени тяжести получили трое участников митинга.