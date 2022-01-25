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Сегодня, 25 января, волна протеста захватила украинскую столицу. Предприниматели, которые требуют от руководства Незалежной улучшить условия их деятельности и ввести налоговые послабления, устроили массовое шествие по главным улицам Киева.
В итоге бизнесмены-активисты пришли к зданию Верховной рады и попытались взять его штурмом. Однако силовой захват провалился – сотрудникам правоохранительных органов удалось оттеснить толпу от Рады. К вечеру ситуация стабилизировалась, многие активисты разошлись по домам.
Известно, что в ходе стычек пострадали 18 стражей порядка. Также травмы различной степени тяжести получили трое участников митинга.
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