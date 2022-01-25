Есть пострадавшие: недовольные украинцы пытались штурмом взять здание Рады

Митингующие не пощадили выступивших против них правоохранителей

Сегодня, 25 января, волна протеста захватила украинскую столицу. Предприниматели, которые требуют от руководства Незалежной улучшить условия их деятельности и ввести налоговые послабления, устроили массовое шествие по главным улицам Киева.

В итоге бизнесмены-активисты пришли к зданию Верховной рады и попытались взять его штурмом. Однако силовой захват провалился – сотрудникам правоохранительных органов удалось оттеснить толпу от Рады. К вечеру ситуация стабилизировалась, многие активисты разошлись по домам.

Известно, что в ходе стычек пострадали 18 стражей порядка. Также травмы различной степени тяжести получили трое участников митинга.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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