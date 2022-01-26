В печи нашли кости: в Новгородской области пропала маленькая девочка

В печи нашли кости: в Новгородской области пропала маленькая девочка
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Следователи завели дело об убийстве

В районном центре Холм Новгородской области пропал двухлетний ребенок. По информации правоохранительных органов, речь идет о девочке 2020 года рождения. О пропаже полиции стало известно в ночь на 25 января.

В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 105 УК "Убийство малолетнего". Делом руководит замглавы СК по региону Николай Супрун, который в срочном порядке прибыл в районный центр. В настоящее время правоохранители занимаются опросом родственников и возможных свидетелей.

Позднее появилась страшная информация в издании "Подъем" – по данным журналистов, фрагменты костей ребенка обнаружены в печи бани. В убийстве следственная группа подозревает мать и отчима двухлетнего ребенка. Официальное подтверждение информации о найденных останках отсутствует.

Как отмечает источник, девочка росла в неблагополучной обстановке. Ребенок был восьмым в семье. У пары забрали старших детей – малышку решили оставить из-за младенческого возраста.

По информации телеграм-канала Shot, после приезда правоохранительных органов мать ребенка странно себя вела – заметно нервничала, хоть и не плакала.  Женщина постоянно путалась и давала противоречивую информацию в показаниях. Изначально заявила вместе со своим сожителем, что оставила малышку одну и ушла стирать белье в бане, а отчим находился в гостях. Затем же заявила, что находилась с сожителем в самой бане.

Источник также утверждает, что женщина состоит на учете после того, как покинула дом перед новогодними праздниками и оставила на два дня всех восьмерых детей. Костный материал правоохранители направят на экспертизу в Санкт-Петербург.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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