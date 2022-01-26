Мужчина учинил дебош в поезде

В Воронеже пьяный американец в пассажирском поезде избил полицейского. Мужчина нанес несколько ударов ногой по лицу сотрудника полиции. На американца уже завели уголовное дело за то, что он применил насилие к представителю власти во время исполнения обязанностей. Помимо этого, дебошир нарушал порядок в поезде.



Сейчас американец находится под стражей. За нарушение вышеупомянутой статьи его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Это не первый случай, когда американские граждане применяют физическую силу по отношению к российским представителям полиции. В 2019 году в Москве Тревор Рид из Техаса в состоянии алкогольного опьянения начал ругаться с женщинами прямо на улице. Когда на место происшествия прибыли полицейские и применили попытку доставить молодого человека в отдел, бывший студент подрался с сотрудниками. Позже выяснилось, что Тревор Рид был сильно пьян – в его крови содержалось 3 промилле.

Семья юноши заявила, что все доказательства по делу сфабрикованы и преувеличены. Девушка Тревога, которая в момент инцидента была рядом, говорит, что полицию вызвали для того, чтобы ее молодого человека увезли в больницу. Перед оглашением приговора американец дал обещание больше никогда не употреблять водку, однако это ему не помогло: по решению суда Риду дали девять лет заключения в мордовской колонии, где он на данный момент отбывает срок.