Пьяный американец жестоко избил российского полицейского

Пьяный американец жестоко избил российского полицейского
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мужчина учинил дебош в поезде

В Воронеже пьяный американец в пассажирском поезде избил полицейского. Мужчина нанес несколько ударов ногой по лицу сотрудника полиции. На американца уже завели уголовное дело за то, что он применил насилие к представителю власти во время исполнения обязанностей. Помимо этого, дебошир нарушал порядок в поезде. 

Сейчас американец находится под стражей. За нарушение вышеупомянутой статьи его могут лишить свободы на срок до пяти лет. 

Это не первый случай, когда американские граждане применяют физическую силу по отношению к российским представителям полиции. В 2019 году в Москве Тревор Рид из Техаса в состоянии алкогольного опьянения начал ругаться с женщинами прямо на улице. Когда на место происшествия прибыли полицейские и применили попытку доставить молодого человека в отдел, бывший студент подрался с сотрудниками. Позже выяснилось, что Тревор Рид был сильно пьян – в его крови содержалось 3 промилле. 

Семья юноши заявила, что все доказательства по делу сфабрикованы и преувеличены. Девушка Тревога, которая в момент инцидента была рядом, говорит, что полицию вызвали для того, чтобы ее молодого человека увезли в больницу. Перед оглашением приговора американец дал обещание больше никогда не употреблять водку, однако это ему не помогло: по решению суда Риду дали девять лет заключения в мордовской колонии, где он на данный момент отбывает срок. 

Источник: Пресс-служба СК РФ ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Bloomberg узнал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей