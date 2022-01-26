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Сотрудники Росгвардии провели задержание мужчины, проникшего в частный дом на территории деревни Трошково Раменского городского округа. Об этом сообщает главное управление ведомства по Московской области.
Как отмечает источник, сотрудники изначально патрулировали подведомственную им территорию. В ходе дежурства экипаж получил ориентировку на преступника, укравшего из частного дома бытовую технику – акустическую систему и телевизор.
В скором времени патруль заметил мужчину, внешность которого соответствовала описанию. Подозреваемый пытался скрыться, однако его задержали. Фигурантом оказался ранее судимый мужчина 64-летнего возраста. Его передали компетентным органам для разбирательств, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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