Задержанным оказался ранее судимый мужчина

Сотрудники Росгвардии провели задержание мужчины, проникшего в частный дом на территории деревни Трошково Раменского городского округа. Об этом сообщает главное управление ведомства по Московской области.

Как отмечает источник, сотрудники изначально патрулировали подведомственную им территорию. В ходе дежурства экипаж получил ориентировку на преступника, укравшего из частного дома бытовую технику – акустическую систему и телевизор.

В скором времени патруль заметил мужчину, внешность которого соответствовала описанию. Подозреваемый пытался скрыться, однако его задержали. Фигурантом оказался ранее судимый мужчина 64-летнего возраста. Его передали компетентным органам для разбирательств, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".