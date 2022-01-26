Равнодушные французы проходили мимо нуждающейся в помощи пожилой звезды

Вопиющий случай произошел в французском государстве. Там из-за равнодушия местных жителей оборвался земной путь выдающегося фотографа Рене Робера. 84-летний культурный деятель решил прогуляться по центру Парижа, однако в какой-то момент ему стало плохо, и он упал на землю. Там он и провел всю ночь, замерзая от холода.



Страшная трагедия произошла 18 января. Удивительно, но никто из многочисленных прохожих не обратил внимание на валяющегося на дороге пожилого мужчину. Сердобольным оказался лишь местный бездомный, который заметил несчастного фотографа ближе к утру, пишет РИА ФАН.

Мужчина вызвал спасателей, однако было слишком поздно. Культурный деятель фактически замерз насмерть – Робер скончался в городском госпитале.