По тревоге поднят личный состав Нацгвардии, убийцу ищут по всему Днепру

В ночь на 27 января украинский военнослужащий из состава Национальной гвардии, проходящий срочную службу, расстрелял военный караул. В результате погибли пять человек, еще столько же получили ранения.

Инцидент, по имеющимся данным, произошел на терриории Южного машиностроительного завода в Днепре. Правоохранительные органы ввели на территории города операцию "Сирена". Поднят по тревоге личный состав из подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

По информации издания "Донбасс сегодня", двадцатилетний военнослужащий совершил массовое убийство из автомата Калашникова. По предварительным данным, срочник зашел в оружейную, откуда взял АК-47 с припасами, а затем стал стрелять по сослуживцам. В тот момент на территории караульного помещения находились более двадцати военнослужащих.

Стрелок еще не найден. Известно, что убийца был одет в камуфляжную форму, под которой мог спрятать огнестрельное оружие.

В сообщении Министерства внутренних дел Украины, опубликованном в социальной сети Facebook, где размещена и фотография убийцы, говорится, что стрелявшим был А. Рябчук 2001 года рождения. При выдаче оружия по неустановленным причинам он расстрелял караул, после чего скрылся. Военнослужащий сбежал вместе с автоматом, правоохранительные органы проводят операцию по поимке Рябчука. Полиция разыскивает убийцу по всему Днепру, включая городские окрестности.

По ряду данных в украинских средствах массовой информации, скончался еще один человек, получивший ранение в результате стрельбы – умерла военнослужащая Нацгвардии. Мотивы стрелка неизвестны. На место инцидента срочно выехал глава Национальной гвардии Николай Балан. Рябчук, предположительно, все еще находится на территории Южмаша. Территория предприятия оцеплена.